Firenze, in viale dei Mille e via Pisana modifiche alla circolazione

Firenze, 10 settembre 2024 – A Firenze sono in corso degli interventi su due strade importanti per la viabilità cittadina. Si tratta di viale dei Mille e via Pisana. Ecco nel dettaglio cosa prevedono i lavori. In viale dei Mille si sta creando un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 13 settembre (questo è il termine previsto dei lavori, indicato dal Comune) sarà chiusa la corsia verso via Marconi a partire da via Pacinotti con revoca della corsia preferenziale che sarà utilizzata anche dai veicoli privati verso via Marconi.

In via Pisana continuano i lavori per la nuova linea dell’alta tensione elettrica. Fino al 12 settembre sarà chiuso il tratto tra via Cavalori e via Tiziano. Circolazione interrotta anche in via Cavalori. Previsti cambi di senso in via Granacci (da via Pisana verso via Naldini), via Naldini (da via Granacci a via Tiziano), via Tiziano (da via Zuccari verso via Pisana).