Firenze, la boutique Valentino sbarca in piazza della Signoria

La boutique Valentino a Firenze

Firenze, 16 marzo 2023 – Nuovo indirizzo per la boutique Valentino di Firenze: Piazza della Signoria, al numero 13.

La maison, che ha per direttore creativo Pierpaolo Piccioli, cambia e lascia così via Tornabuoni per spostarsi ancora di più nel cuore della città, davanti ai suoi principali monumenti e musei, su una direttrice turistica di indubbio primato.

Il nuovo store è distribuito su oltre 200 metri quadrati su due piani, segna un passo importante nello sviluppo dell’espansione retail mondiale di Valentino e vede come protagonista il nuovo store concept. Il nuovo concept nasce da una rinnovata visione rispetto al rapporto tra il brand ed i clienti, diventando il fulcro della narrativa del design e ridefinendo il percorso del client journey ispirato all’italian hospitality, ideato come rituale guidato dallo store team attraverso gli spazi delle boutique.

La nuova apertura rappresenta l’identità di Valentino come Maison de Couture, con un design d’interni che traduce l’approccio artigianale e l’estetica del brand: la Maison ha coinvolto artigiani specializzati per produrre elementi di arredo per ogni spazio.

La collezione Unboxing Valentino e gli accessori Valentino Garavani e le linee Valentino eyewear e beauty sono presentate attraverso un set up dai dettagli di design inaspettati.

Massimiliano Pipolo ha realizzato maniglie in ceramica fatte a mano, caratterizzate da forme naturali sospese tra funzionalità e astrazione. Allo stesso modo, il mobilier Alexandre Logé ha creato delicati lampadari in gesso scolpito, composizioni bianche sospese con estensioni luminose nello spazio. presentate attraverso un set up dai dettagli di design inaspettati. Le borse Valentino Garavani e le collezioni Valentino eyewear e beauty sono disponibili al piano terra, mentre il prêt-à-porter e le calzature Valentino Garavani uomo e donna sono esposte al primo piano.