Ponte a Greve ritrova il suo centro commerciale

Firenze, 7 ottobre 2021 - Ponte a Greve, riapre la galleria commerciale. Sono passati quattro mesi dall’incendio che ha devastato il supermercato Unicoop; e due mesi dall’apertura del negozio temporaneo realizzato dalla cooperativa in una delle aree parcheggio. In questo periodo di tempo, lavori di sistemazione hanno garantito ai negozi della galleria commerciale di poter ricominciare. Al taglio del nastro, ieri, erano presenti la presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, l’assessore all’urbanistica di Palazzo Vecchio, Cecilia del Re, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il vicesindaco di Scandicci, Andrea Giorgi con l’assessore al commercio, Andrea Franceschi, il presidente di Confesercenti Toscana, Nico Gronchi, oltre ai rappresentanti delle sezioni soci del territorio. Nella galleria del centro Ponte a Greve, sono stati trasferiti anche i servizi al cliente di Unicoop: dalla postazione per lo spid, al prestito sociale, più i punti di ritiro per servizi come Piùscelta e Prenotalibro.

Per la spesa, resterà aperta la struttura temporanea con 1.350 mq di superficie di vendita sotto il tendone. In queste settimane si sta pensando a come migliorare l’offerta di questo negozio che è diventato essenziale per gli acquisti di chi vive nel quartiere. "Siamo orgogliosi – ha detto Daniela Mori – che il nostro spazio commerciale sia considerato a tutti gli effetti una piazza del quartiere. La riapertura della galleria commerciale, e lo spazio temporaneo per la spesa ci permettono di offrire un servizio a chi vive in questa zona, ma l’affetto e la vicinanza ricevuta ci spingono a progredire coi lavori per la sistemazione dell’intera struttura".

Per i prossimi mesi sono previste altre novità nella galleria: in particolare l’inaugurazione di una nuova sala soci al primo piano e l’allestimento di uno spazio dedicato alla musica, sempre al piano superiore della struttura. Intanto per questi primi giorni di apertura sono previste molte iniziative promozionali. Ieri pomeriggio il taglio della torta, una crostata gigante da 800 fette, e l’animazione di "Le invasioni lunari" e "Street band Teatrini viaggianti". Oggi pomeriggio appuntamento con lo show cooking, venerdì con "Les Montgolfieres" e sabato con la Street band, il 10 ottobre animazione per i più piccoli con il coniglio Bing. In più dal 10 al 24 ottobre spazio alla mostra Mattoncini al Centro, protagoniste le costruzioni Lego.