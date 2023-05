Firenze, tutti i lavori al via la prossima settimana

Firenze, 6 maggio 2023 - Lavori alla rete del gas in piazza Puccini e via Solfernino, ma anche il rifacimento di un ponticello in via della Covacchia e il ripristino dell'asfalto in via Certaldo. E ancora nuovi allacci alla rete idrica in via Cosimo Rosselli e via Fiesolana. Solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l'elenco. In piazza Puccini inizieranno l'8 maggio alcuni lavori alla rete di distribuzione del gas con l’istituzione di restringimenti di carreggiata tra Ponte Ferrara e via Tartini. Sarà invece chiusa la corsia di svolta dal ponte in direzione di via del Ponte alle Mosse con contestuale revoca della corsia preferenziale di piazza Puccini in direzione centro. Termine previsto 16 maggio. In via Certaldo dall'8 maggio è in programma l'intervento di ripristino dell'asfalto a seguito di lavori sui sottoservizi. Fino al 10 maggio sarà chiuso il tratto da via Baccio da Montelupo a piazzetta Montalcino. Inizieranno l'8 maggio i lavori di rifacimento di un ponticello in via della Covacchia-via di San Michele a Castello. Fino al 11 giugno la direttrice composta da via di San Michele a Castello-via della Covacchia sarà chiusa. In via Cosimo Rosselli per un nuovo allaccio alla rete idrica l'8 maggio scatterà un divieto di transito tra via Starnina e via Spinello Aretino.

Niccolò Gramigni