Firenze, treno cancellato. Disagi per i pendolari

Firenze, 25 settembre 2023 – Disagi stamani per i pendolari che stavano arrivando a Firenze dal Valdarno. “Il treno 18744 diretto a Santa Maria Novella - protesta il Movimento Consumatori Toscana è - stato cancellato senza alcun motivo”. I viaggiatori sono dovuti scendere alla stazione di Campo di Marte e attendere per circa mezz'ora un altro treno che li ha poi portati a destinazione. “Dalle 9.18 – sottolinea l'associazione dei consumatori, alla quale si sono rivolti alcuni viaggiatori – i passeggeri continuavano a spostarsi da un binario all'altro in seguito alla comunicazione disorganizzata degli addetti circa il treno da prendere per arrivare a Firenze Santa Maria Novella”.

“Come mai - prosegue il Movimento Consumatori Toscana - ogni giorno accadono questi episodi? La settimana scorsa la scusa del terremoto, questa volta quale sarà il motivo di questi continui disservizi? Come associazione dei consumatori utilizzeremo tutti gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per tutelare i pendolari”. “Siamo curiosi di comprendere - dice ancora l'associazione - quale giudice possa negare il diritto dei passeggeri ad arrivare in tempo sul luogo di lavoro, di iniziare in tempo una lezione universitaria, di prendere le coincidenze nella stazione centrale. L’assessore Stefano Baccelli, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani dovrebbero quanto meno spiegare ai passeggeri il motivo dei continui disservizi e disagi odierni”. “Confidiamo in una commissione d’inchiesta regionale per comprendere le cause ed eventuali responsabilità. Trenitalia insieme alla Regione hanno fallito, lo ammettano e pongano rimedio a questa tragica situazione”, conclude il Movimento Consumatori Toscana.

La replica di Trenitalia

Sullo specifico episodio del treno 18744, fanno sapere da Ferrovie, questo si è fermato a Campo di Marte non per un guasto al mezzo, ma ad uno scambio a Santa Maria Novella, dunque un guasto all'infrastruttura, non previsto (e per questo le informazioni sono state fornite sul momento). Per ragioni di sicurezza, dunque, i pendolari hanno dovuto raggiungere Santa Maria Novella con un altro treno, dopo che sono state effettuate le verifiche da parte di Rfi. Verifiche che vengono fatte anche ogni qualvolta ci sia un sisma di magnitudo superiore a 4. “Il terremoto di Marradi – tiene a precisare Ferrovie – non si può definire una 'scusa'. Era di magnitudo 4,9 e la procedura in questo caso vuole che si interrompa la circolazione per controllare se ci sono stati danni alle infrastrutture”.