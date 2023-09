Incendio in centro a Firenze, ma è un falso allarme

Firenze, 25 settembre 2023 – Allarme in centro oggi a Firenze per un incendio, ma si è trattato di un falso allarme. I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti per agevolare il soccorso di una persona trasportata poi al pronto soccorso in codice verde.

L’intervento è avvenuto nella zona del Mercato Centrale che è stata interrotta alla viabilità pedonale per ragioni di sicurezza.