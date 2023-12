Firenze, tir incastrato in Borgo Ognissanti: traffico paralizzato

Firenze, 1 dicembre 2023 – Traffico fermo nel rione di Santa Maria Novella, a Firenze, a causa di un gigantesco camion autoarticolato che si è incastrato tra le vie del centro, all’incrocio tra via di Melegnano e Borgo Ognissanti.

Il bilico, tentando di svoltare verso via del Prato, non riesce a superare la stretta curva a 90 gradi ed effettuare una retromarcia si presenta particolarmente complesso, non solo per la difficoltà della manovra in sé, ma anche per la colonna di auto che già arriva a Ponte Vespucci e si stava ulteriormente allungando. Sul luogo la polizia municipale.

In concomitanza a poche decine di metri, via dell’Albero è chiusa al traffico per un trasloco. «Quindi le macchine che vengono giù da via Palazzuolo sono bloccate: in via dell’Albero non possono svoltare e via Maso Finiguerra è l’unica uscita possibile per chi proviene da questi isolati, ma è ostruita dal tir all'incrocio con via di Melegnano e Borgo Ognissanti», spiega Beatrice che sta andando a lavoro in bicicletta verso il centro e per superare l’ostacolo è riuscita ad aggirare l’isolato spingendo il velocipede a mano. «Io sono in bicicletta, per me non è stato complesso, ma chi si muove in auto in questo momento non ha alcuna via di fuga, tra sensi unici e unici due sbocchi bloccati».

Carlo Casini