Firenze, terminati i lavori in via Faenza

Firenze, 8 marzo 2024 - Una strada completamente riqualificata sia sopra che sotto. Si tratta di via Faenza, a Firenze. Sono infatti terminati i lavori di rifacimento in pietra della carreggiata e dei marciapiedi a raso nel tratto tra via Nazionale e via Cennini, già interessato dalla sostituzione dei sottoservizi. “È un bellissimo risultato – commenta il sindaco Dario Nardella che questa mattina era presente alla riapertura – e un’altra strada del centro in pietra che si aggiunge a quelle già riqualificate e a quelle dove i lavori sono in corso, come via Guelfa. I lavori sono terminati 70 giorni in anticipo rispetto al termine fissato. Ringrazio le ditte che hanno fatto un lavoro eccellente, gli uffici tecnici dell’assessorato alla Mobilità, i commercianti e i residenti che hanno avuto pazienza.” “Via Faenza prima è stata interessata dai lavori di rifacimento totale dei sottoservizi, seguiti da quelli della pavimentazione in pietra realizzata in continuità con il tratto precedente già in lastrico e con marciapiedi a raso – aggiunge l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -. Si tratta di un’area pedonale e un importante collegamento tra le Cappelle Medicee e la Fortezza da Basso. Programmeremo un intervento anche sull’ultimo tratto da via Cennini verso la Fortezza che però sarà realizzato in asfalto”. In dettaglio i lavori hanno interessato via Faenza nel tratto compreso tra via Nazionale e via Cennini con il rifacimento di carreggiata e marciapiedi. La prima è stata riqualificata sostituendo l’asfalto esistente con lastrico di pietra forte con lavorazione superficiale “punzecchiatura e nastrino”. Per quanto riguarda i marciapiedi a raso, ovvero sullo stesso livello della carreggiata, il progetto ha visto l’allargamento e il rifacimento con lastrichino in pietra macigno nuovo con lavorazione superficiale “a spina e nastrino”. In totale la riqualificazione ha interessato circa 630 metri quadrati di carreggiata e 425 metri quadrati di marciapiede. Il costo dell’intervento 715.000 euro, finanziati interamente con fondi europei Pnrr. La durata dei lavori prevista in progetto era di 334 giorni, l’intervento è terminato in anticipo rispetto alla durata contrattuale, con una riduzione dei tempi di 70 giorni. In precedenza, la strada è stata interessata da lavori di sostituzione completa dei sottoservizi, al termine dei quali è stato effettuato un ripristino provvisorio in asfalto in attesa del rifacimento in pietra appena concluso.