Firenze Suona scalda i motori. Concerto a Roma per i Keruak

Un riconoscimento per il proprio sogno nella musica e per far conoscere la propria arte a un pubblico sempre più ampio, come quello che i Keruak (band alternative pop, originaria di Firenze, premio Regione Toscana 2023) e Laparteintollerante, premiati nel 2023 e nel 2024, portano sul palco venerdì sera a Roma al Club Defrag. Torna, infatti, al suo quinto anno, il Firenze Suona Contest e lo fa con tante novità. Intanto, sono già aperte le selezioni, che condurranno alla scelta dei 24 concorrenti che faranno parte del concorso nazionale dedicato ai giovani cantanti (solisti o gruppi) under35. Un’edizione che vede a capo della giuria Ghigo Renzulli dei Litfiba e che dalle fasi selettive, che partono il 22 marzo al Brillante – Nuovo Teatro Lippi con la conduzione della cantante dei Keruak, Ginevra Marchesi, porteranno alla finale del 1° luglio che si svolgerà allo Stella Rossa Fest 2025 di Arci nei giardini dell’Sms Rifredi. Per accedere al Contest (c’è tempo fino a febbraio compreso) è necessario presentare due brani originali di qualsiasi genere e in qualsiasi lingua, compresi i dialetti, si deve avere meno di 35 anni (per i gruppi vale l’età media dei componenti), e si possono richiedere servizi di coaching e di tutoraggio grazie ai laboratori offerti da LabBand. Sia per le serate selettive, che per le semifinali e le finali, la giura sarà mediata dal giudizio del pubblico, che potrà assistere alle serate in modo gratuito.

Il vincitore potrà usufruire di cinque giornate in studio al Larione10 in cui registrare i brani, oltre al mix delle canzoni incise, questa volta al DPoT di Prato. Per il secondo classificato in palio ci sono tre giornate in studio al Sound System di Firenze, nel quale è incluso anche il mix; per il terzo classificato, invece, le giornate in studio sono due, al Ghire’s Garage. Oltre ai tre riconoscimenti per chi arriva sul podio, sono previsti dei premi speciali per chi raggiunge le fasi eliminatorie, come il premio Regione Toscana, il premio femminile, quello discografico, per il miglior arrangiamento e per il miglior testo, oltre al premio showcase e distribuzione. I semifinalisti e i finalisti potranno, poi, esibirsi in diversi concerti della rassegna ‘After Firenze suona contest’, con tanti headliner. I membri di Modena City Ramblers e della Bandabardò, infine, sceglieranno cantanti o band che apriranno i loro concerti nel 2025. Inoltre, Novaradio e Radio Toscana passeranno i brani durante la programmazione diurna. Firenze Suona Contest è una produzione Firenze Suona e ha il contributo di Regione Toscana. Info: www.firenzesuonacontest.it.

Lorenzo Ottanelli