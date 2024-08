Firenze Suona. Salgono alla ribalta i musicisti emergenti

Prosegue la rassegna After Firenze Suona Contest del festival Firenze Suona 2024, per dare continuità all’iniziativa, portare sul territorio la migliore musica emergente italiana e offrire concerti a vincitori e finalisti. Ecco le ultime date di agosto, tutte a ingresso libero.

Venerdì prossimo alle 20 al Fico Bistrò Area Pettini Burresi in via Faentina, 145. concerto degli Smitch in Blu Ray, primi classificati. La loro è energia in movimento su strade insolite che si incontrano tra un rap ermetico con narrativa metaforica ed una musica trasversale tra Alt Rock e Psycho Funk.

Sabato 24 agosto, sempre alle 20 e al Figo Bistrò, è la volta di Meri Lu Jacket, seconda classificata + premio femminile. Nata nel Regno Unito ma cresciuta in Italia, Meri Lu Jacket è una cantante, autrice, compositrice e musicista laureata in Songwriting presso la British Modern Music University a Bristol. Le sue esibizioni sono coinvolgenti per la sua innata capacità di mescolare diversi stili musicali.

Big Chungus, Apollineo, Bernardo Sommani e Smitch in Blu Ray saranno domenica 25 agosto alle 19 allo Stony Pub in via di Rosano 171 a Bagno a Ripoli.

Big Chungus, band di giovanissimi studenti dell’Alberti Dante, sono i vincitori del Premio Firenze Suona di Schoolvision 2024. Mentre Apollineo è un cantautore che vive a Firenze dove si esibisce regolarmente, portando con sé un vasto repertorio artistico di brani propri e inediti e cover italiane e internazionali. Sommani è un cantautore toscano, studia chitarra jazz al conservatorio ma la sua carriera musicale inizia dal punk e si snoda tra rock, crossover, jazz, bossa nova e musica popolare sospinto dalla passione per la ricerca musicale.

Infine, martedì 27 agosto, Not my Value And The Bear si esibiranno alle 21.30 all’Ultravox, Prato della Tinaia alle Cascine. Due progetti solisti si uniscono mescolando elementi onirici di dark trip hop ispirati a Lynch con suoni industrial e psichedelici. And The Bear è la one bear band di Alex, polistrumentista francese trapiantato nelle Marche.