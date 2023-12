Firenze sui passi di ’Amici miei’. Un viaggio nei luoghi più famosi

Una città, quella di Firenze, che molti vorrebbero rivivere con gli occhi di un tempo, sopratutto con la stessa emozione di passeggiare per le vie della culla rinascimentale e sentire quel senso di leggerezza che si respirava tra le vie. Ma quella che Firenze era, si può solo immaginare. Ma anche volare con la fantasia ha un suo perché, infatti torna l’iniziativa dell’Associazione Culturale Conte Mascetti – in collaborazione con il Comune all’interno del calendario di eventi di Firenze Insolita 2023 – con ’Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici miei.

Sabato, alle 10, ci sarà l’ultimo appuntamento con il tour.

Un percorso di cineturismo, che vuole offrire ai turisti e ai fiorentini la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo, con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi: dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere il film nei luoghi in cui Mario Monicelli lo ha ambientato.

Un percorso tra venti location, per visitare la città, ripercorrendo le scene più iconiche del film manifesto di un’intera comunità raccontata dalla tragica ironia del Conte Mascetti.

L’itinerario comprende anche la Loggia del Porcellino: nella fontana, Pazzi si lava le mani insanguinate dopo la morte di Gnocco nel film ’Hannibal’ di Ridley Scott nel 2001. In via del Parioncino, alla Trattoria Coco Lezzone, la fuga senza pagare dal ristorante in ’I Laureati’.

Ultimo appuntamento dell’anno per questa iniziativa.

Per prenotarsi www.contemascetti.itcineturismo. La durata del tour è di circa 3 ore e il costo è di 10 euro a persona.