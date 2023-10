Firenze, entro il 2026 nascerà la nuova stazione di ricarica dei bus elettrici

Firenze, 10 ottobre 2023 - A breve la gara e subito dopo i lavori. Si tratta della nuova stazione di ricarica over-night per la flotta dei bus elettrici che sorgerà in viale XI Agosto. La giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, ieri ha approvato il progetto definitivo dell’impianto che sarà realizzato in un’area già individuata, un terreno di proprietà comunale dove un tempo sorgeva il campo nomadi Olmatello.

L’impianto è previsto nel pacchetto del rinnovo del Tpl finanziato con i 48 milioni di euro provenienti da Pnrr e assegnati a Firenze che ha previsto di utilizzarne 13,4 per la realizzazione delle infrastrutture di supporto per l’alimentazione dei veicoli. Il resto dei fondi è destinato all’acquisto di mezzi elettrici, una settantina di bus che arriveranno in tranche successive fino al completamento entro il giugno 2026. Un ricambio del parco mezzi che avrà significativi i benefici ambientali: la riduzione annua stimata è pari a 3.700 tonnellate di CO2, 22,1 tonnellate di ossidi di azoto e 0,7 di Pm10.

“Firenze è la prima città a spendere i fondi del Recovery Plan per il trasporto pubblico – commenta il sindaco Dario Nardella -. Con questo pacchetto di 48 milioni di euro sarà realizzata la nuova stazione di ricarica e saranno acquistati 70 bus elettrici in arrivo nei prossimi mesi e che serviranno a potenziare il trasporto pubblico locale nel centro e nelle periferie della città. Tutto questo ci permetterà di abbattere l’inquinamento in modo sostanziale: l’investimento sul trasporto pubblico migliora la qualità della vita e migliora l’ambiente nella nostra città”. “Si procede in modo concreto ad attuare il rinnovo dei mezzi pubblici con la fornitura di nuovi 70 bus elettrici e la realizzazione della infrastruttura di ricarica a conferma della volontà di andare verso una città sempre con minori emissioni” sottolinea l’assessore Giorgetti.