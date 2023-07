Firenze, Starbucks apre un nuovo store in Via Cerretani

Firenze, città dell’arte e della cultura, patria di Dante e culla del Rinascimento, dà il benvenuto al terzo store Starbucks che ha aperto ieri in via Cerretani in partnership con Percassi. A due passi dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il nuovo store nato al posto di Dmail, un negozio che vendeva piccoli elettrodomestici, unisce le tinte cromatiche della vicina cattedrale con degli artwork a tema botanico. Il design del negozio rispetta le strutture architettoniche esistenti con archi, volte e soffitto con travi in legno.

Nello store, che si estende su una superficie di 200 metri quadrati e offre oltre 40 posti a sedere che regalano uno spazio ampio e accogliente, adatto sia per gruppi di amici, sia a chi ha bisogno di un luogo tranquillo per lavorare o rilassarsi, lavoreranno 31 persone. "Non è stato semplice trovare personale ma noi offriamo un ambiente dinamico e il nostro brand è riconosciuto sia dai fiorentini che dai turisti" sottolinea Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia. Che aggiunge: "Sin dal suo ingresso, nel 2018, nel mercato italiano, la partnership tra Starbucks e Percassi ha portato lo storico marchio americano nei luoghi più belli della nostra penisola, con l’obiettivo di rendere i dipendenti, i clienti e il caffè gli elementi cardine dell’azienda".

Quella di via Cerretani è la terza apertura in Toscana della catena nata cinquant’anni fa a Seattle: gli altri punti vendita si trovano nel sottopasso di Santa Maria Novella e ai Gigli di Campi. Tra le novità un menù con le proposte food che comprendono bagel, croissant e muffin. "Siamo entusiasti di aprire il nuovo store nella magnifica cornice di Firenze - conclude Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy - che accoglierà la comunità locale e i turisti che arrivano in città per ammirare alcuni tra i migliori capolavori d’arte che il nostro Paese offre. Questa apertura rafforza il nostro impegno a continuare la crescita in Italia, con l’obiettivo di portare l’esperienza unica di Starbucks ad ancora più consumatori italiani".

Rossella Conte