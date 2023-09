Firenze, Soffiano senz'acqua. I residenti: “Ancora disagi, non ne possiamo più”

Firenze, 8 settembre 2023 - Soffiano di nuovo senz’acqua. È almeno la sesta volta in cinque anni e i residenti sono esasperati. Ormai in zona è diventata un triste mantra: la tubazione centrale di via di Soffiano – che si dice persino essere ancora in amianto, ma non c’è mai stata chiarezza di risposta in merito a questo – è vecchia e logora e ogni tanto si rompe, talvolta da sola, talvolta durante i lavori, ma invece di essere sostituita interamente, viene rappezzata, non risolvendo mai il problema. A pagarne le conseguenze sono residenti ed esercizi commerciali e a rimanere più volte a secco le vie sul lato collinare dove la pressione è spesso insufficiente.Dalle rotture dei tubi poi sono dipesi anche allagamenti di cortili e seminterrati, come successe in via Baldovinetti nel 2018.

Al numero verde per la segnalazione dei guasti, un disco registrato dice solo che per una grossa perdita in zona Soffiano i tecnici stanno già intervenendo e il ripristino è previsto per le 12. Orario che però nel messaggio di avviso mandato ai residenti di zona, Publiacqua ha già posticipato: “Publiacqua Spa. Causa guasto su rete idrica , mancanze d’acqua e basse pressioni fino al tardo pomeriggio. Ci scusiamo per il disagio”

Sul proprio sito l’azienda informa con un comunicato delle 8,30 che “i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via di Soffiano (tratto da via dell’Olivuzzo a via Coppo di Marcovaldo), e comprese via Baldovinetti, via San Vito e limitrofe è causato da un guasto sulla rete idrica. I nostri tecnici sono già sul posto per la messa in sicurezza del tratto interessato e per l’intervento di riparazione che terminerà nel corso del tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro” e un comunicato di circa mezz’ora prima che “via di Soffiano (altezza civico 65a) sostituzione rete idrica con chiusura strada fino all’11 settembre”: non è dato sapere se questa chiusura dipende dalle stesse motivazioni della rottura.

Per ripercorrere alcune delle date salienti degli ultimi cinque anni, il 26 ottobre 2018 per una di queste rotture i residenti rimasero per tutta la giornata senz’acqua, tanto che dovette intervenire un’autobotte per reidratare i soffianini. Quando tutto sembrava risolto, nel tardo pomeriggio ci fu una seconda rottura, forse per una non ottimale esecuzione della riparazione o forse per coincidenza. Fatto sta che quello che doveva essere il già grave disagio di mezza giornata senz’acqua, diventò un giorno e mezzo.

Il 28 giugno 2019 nuova rottura per il tubone centrale, e quel terzo episodio così scalpore che fu portata nell’agone politico dal Clt. Il 27 settembre 2020 ennesima rottura, cittadini a secco e chiusura di via di Soffiano. Di nuovo il 27 aprile 2022, ulteriore episodio con allagamenti e a Soffiano si stette dalle 14 a tardo pomeriggio senz’acqua.

