Dove si vive meglio in Toscana? Ecco i comuni più smart

Firenze, 8 novembre 2023 - Quanto sono smart in Italia le nostre città e i piccoli borghi? A stilare una classifica sul grado di “smartness” ci ha pensato la ricerca City Vision Score che ha messo in relazione tutti i 7.901 Comuni italiani, da nord a sud, in base a 30 indicatori misurabili. La Toscana e l’Umbria hanno ottenuto buoni piazzamenti.

Diversi i criteri di valutazione che sono stati presi in considerazione: non solo l’efficienza dei servizi comunali, ma anche la qualità della vita, la presenza di aree verdi, il reddito procapite e l’adozione di modalità di mobilità sostenibile.

Tra le 26 città medio-grandi, ovvero con più di 100mila abitanti e meno di 500mila, tutte capoluogo di provincia, il City Vision Score ha individuato le tre più “smart”: al centro si è imposta Firenze, mentre al nord Trento e al sud Cagliari.

Tra i Comuni che contano tra i 2mila e i 50mila abitanti, la classifica ha premiato per il centro Italia ancora la Toscana, e in particolare la provincia di Firenze, con Sesto Fiorentino, che conta 48.742 abitanti, mentre al nord ha prevalso Assago in provincia di Milano e per il sud Sestu in provincia di Cagliari, in Sardegna.

In occasione degli “Stati Generali delle città intelligenti” sono state anche premiate cinque best practice portate avanti da altrettanti comuni, selezionate tra le varie candidature spontanee in risposta alla call indetta da City Vision per valorizzare progetti concreti legati alla sostenibilità e alla digitalizzazione. Nella top five c’è l'Umbria con Gualdo Tadino e il nuovo turismo per scoprire e valorizzare i territori.

Questo comune di 14mila abitanti in provincia di Perugia è stato premiato per il progetto Stand Up Gualdo Tadino che mira a incentivare il turismo ambientale e naturalistico nel territorio montano dell’Appennino umbro-marchigiano. Per quanto riguarda la classifica generale, nella top ten delle città capoluogo di provincia prevalgono le città del nord Italia: al primo posto troviamo Milano, mentre al quinto posto si piazza Reggio Emilia e al sesto troviamo Bologna. E poi Brescia settima, Roma ottava, al nono posto Padova e decima Bergamo.

I Comuni smart oltre a essere intelligenti sono anche più vivibili e in grado di rispondere con maggior rapidità ed efficacia alle necessità dei loro abitanti. I Comuni smart non sono solo quelli in cui per chiedere un estratto o un documento in Comune non occorre mettersi in fila ma basta accendere il computer, dove gli abitanti non hanno difficoltà a ricorrere alla moneta elettronica per i loro pagamenti.