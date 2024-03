Firenze si riempie di orientisti: con mappa e bussola per le vie del centro

Firenze, 3 marzo 2024 – Non solo turisti per le vie della città, oggi: circa 150 atleti di corsa orientamento hanno invaso pacificamente tra le 10 e le 12 la zona tra piazza Santa Croce, piazza della Signoria, ponte Vecchio e oltrarno. Il cuore del centro storico infatti è stato teatro di una competizione di orienteering, lo sport con cartina e bussola in cui vince chi nel minor tempo possibile raggiunge in sequenza una serie di punti segnati in mappa. Circa venti minuti di corsa, tra vicoli e piazze, schivando i turisti della prima domenica del mese e i mille tavolini dei bar. “L’orienteering – spiegano gli organizzatori della Firenze Orienteering ASD, presieduta da Pierluigi Cantini – è uno dei pochi sport completi, perché abbina l’aspetto atletico al ragionamento, dovendo costantemente scegliere il tragitto migliore da un punto a quello successivo: per questo è particolarmente indicato per i ragazzi e gli studi dimostrano la sua utilità per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli. Ma il bello è che le gare coinvolgono tutti, uomini e donne, piccoli e anziani. Abbiamo categorie per ogni fascia d’età cosicché, pur correndo da soli, si gareggia tutti insieme nello stesso posto, in questo caso il centro di Firenze, con percorsi di difficoltà e lunghezze diverse, magari incrociandosi lungo la strada. Tante sono le famiglie in cui si iscrivono sia genitori che figli, confrontandosi poi al termine della corsa su chi abbia faticato di più o commesso meno errori. La gara di oggi è stata poi speciale perché festeggiamo i 20 anni di attività e di gare orientistiche qui a Firenze. Un bel traguardo che abbiamo festeggiato con tanti partecipanti oggi". I corridori, partiti da piazza Santa Croce, hanno percorso alcune delle vie più caratteristiche seguendo i percorsi tracciati da Daniele Gallastroni, passando per la zona tra Uffizi, palazzo Vecchio, lungarno, attraversare ponte Vecchio o ponte Santa Trinita, per finire ai giardini di piazza Demidoff, tra gli sguardi dei curiosi. Tra i tanti partecipanti, molti dei quali provenienti da fuori regione, nella categoria assoluti uomini ha trionfato il bolognese Fabio Amadesi della società Park World Tour, mentre tra le donne Giada Corso della ASD Fonzaso (Belluno). Alla premiazione hanno portato i saluti l'assessore comunale allo sport Cosimo Guccione e il delegato Toscana della Federazione Sport Orientamento Roberto Luisi, che ha assegnato i titoli di campione regionale sprint ai vincitori delle relative categorie, quarti sul podio ma primi tra gli atleti toscani: Stefano Baccelli (IKP Prato) e Sara Biagini (Orienteering Folgore).