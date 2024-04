Firenze, un ‘serpente del grano’ catturato in viale Morgagni

Firenze, 15 aprile 2024 – Un esemplare di ‘serpente del grano’ noto come Elaphe guttata (Pantherophis guttatus) appartenente alla famiglia dei colubridi è stato catturato da una pattuglia dei Vigili del Fuoco in una aiuola di Viale Morgagni, non molto distante da Piazza Dalmazia; vicino al torrente Serpiolle.

Si tratta di un serpente di colore arancione con macchie marroni, non velenoso, lungo circa 140 centimetri, molto diffuso negli Stati Uniti d’America, si nutre di roditori. Notato da alcuni passanti, l'esemplare è stato catturato dal Vigili del Fuoco e poi consegnato alla Polizia Forestale. G. Pul.