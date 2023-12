Firenze rook, show da capogiro con i Tool

Grande notizia per gli amanti dell’hard rock. I Tool, che tornano questa estate in Italia dopo 5 anni, hanno scelto Firenze come unica data nel nostro Paese del loro tour mondiale. La storica band americana, alfiere del progressive-metal mondiale, si esibirà sul palco della Visarno Arena nel cuore del parco delle Cascine il 15 giugno 2024. Il quartetto nato a Los Angeles nel maggio del 1991 è il primo sensazionale gruppo headliner dell’edizione 2024 di "Firenze Rocks", il festival, prodotto da Live Nation Italia con Le Nozze di Figaro. I biglietti del concerto dei Tool saranno disponibili a partire da oggi (ore 11) per gli utenti iscritti a My Live Nation e sull’app Firenze Rocks, per tutti gli altri da domani. La formazione guidata dal carismatico vocalist Maynard James Keenan, (con Adam Jones alla chitarra, sitar e tastiere, Danny Carey alla batteria, percussioni e campionatore, Justin Chancellor al basso) continua a stupire headbanger di ogni dove con suoni estremi e liriche esistenziali, lontane anni miglia dagli standard, spesso scontati, dell’heavy metal. Quello dei Tool è un rock duro, talvolta durissimo, ma con l’anima. E questo ha portato i Tool nella leggenda, sia per i fan dell’hardcore e dello speed metal, che per gli amanti della buona musica, che hanno mostrato grande attenzione per questo gruppo statunitense, che ama mettersi alla prova con un rock progressive fuori controllo e un sound trascendentale che supera i confini fra i generi.

Giovanni Ballerini