Firenze, rimosse 50 scritte vandaliche su pareti pubbliche e private

Firenze, 25 agosto 2024 - Quasi 50 interventi di rimozione di scritte vandaliche su pareti pubbliche e private a Firenze, ma anche una significativa serie di attività di riqualificazione degli spazi comuni e il coinvolgimento attivo dei cittadini in operazioni di micropulizia non solo a Firenze, ma anche a Prato, Empoli e Pistoia. Un primo semestre dell'anno ricco di attività e ottimi risultati grazie alla collaborazione tra Alia Multiutility e la Fondazione Angeli del Bello, onlus fiorentina che conta oltre 3.500 iscritti e che si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dei territori e il decoro urbano grazie ad azioni che riducano il degrado e stimolino il senso civico dei cittadini. Prosegue e si rafforza, dunque, il progetto tra Alia Multiutility e gli Angeli del Bello, anche grazie all'ultimo Protocollo di intesa contro il degrado, siglato lo scorso anno e che prevede una concreta collaborazione nell'attività di rimozione delle scritte vandaliche e la prosecuzione del progetto `Sabato del Decoro'. In particolare, nel primo semestre del 2024, la Fondazione ha effettuato 46 interventi di rimozione di scritte vandaliche a Firenze. Questi interventi - arrivati in risposta a segnalazioni effettuate da cittadini ed esercizi commerciali, ma anche dalla stessa Alia e da realtà istituzionali - sono stati realizzati su superfici pubbliche di pregio e su superfici private grazie al lavoro dei Custodi del Bello di Firenze, un progetto che agevola integrazione sociale, civismo e decoro urbano e che è stato messo in campo dalla onlus fiorentina con l'obiettivo di aiutare le amministrazioni comunali a potenziare e rendere efficaci le politiche di integrazione sociale destinate alle persone migranti e agli italiani in difficoltà.

