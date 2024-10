Firenze ricorda il centenario dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa

Firenze, 26 ottobre 2024 - In questi giorni cade il centenario dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, fondata da don Giulio Facibeni nell’autunno del 1924. Fra le manifestazioni in programma ce n’è una particolarmente emozionante, quella di oggi (domenica 27 ottobre) alle 16,30 in Palagio di Parte Guelfa, perché dimostra quanto bene abbia fatto, pur nei momenti pericolosissimi della seconda guerra mondiale, quel prete di Rifredi; un amore per il prossimo in difficoltà che fra l’altro convinse il Papa a descrivere don Facibeni come “l’uomo che ha nel nome il segreto della sua esistenza”. Si tratta della presentazione del libro di Louis Goldman intitolato Amici per la vita e per l’occasione riedito dalla casa editrice Giuntina. Interverranno la sindaca Sara Funaro, il presidente dell’Opera Madonnina del Grappa don Vincenzo Russo, l’editore Vogelmann e la figlia dell’autore scomparso Adina Goldman. Il volume è una testimonianza di un giovane ebreo, Louis, scampato alla deportazione grazie a don Facibeni che lo inserì nel gruppo dei suoi ragazzi sotto il falso nome di Nicola e che pregando pianse mentre i soldati tedeschi glielo stavano giustiziando in fila assieme ad altri giovani “rastrellati” nel cortile di via delle Panche (ma per fortuna la mitragliatrice che si inceppò fece cambiare programma al comandante ). Una autobiografia, questa di Goldman divenuto poi famosissimo fotografo americano, dove il realismo si alterna alla poesia, fra personaggi fiorentini silenziosamente eroici e dediti all’aiuto degli ebrei perseguitati, come don Leto Casini, don Giovanni Simioni, don Angelo Dalla Torre e Padre Cipriano Ricotti. Divenuti tutti, insieme a don Facibeni, gli “Amici per la Vita” di Louis – Nicola.