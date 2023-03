Firenze, riaperta via dei Massoni

Problemi risolti in via dei Massoni

Firenze, 24 marzo 2023 – Dopo due mesi di disagi e problematiche è stata riaperta al transito via dei Massoni a Firenze. La strada era stata chiusa lo scorso 19 gennaio perché era crollata una porzione del muro di delimitazione del terreno privato e, sussistendo un pericolo a livello di sicurezza, era stato deciso di chiudere l'intera via. Essendo una parte privata è stata la proprietà a eseguire i lavori di messa in sicurezza. Contestualmente, come si spiega da Palazzo Vecchio, c'è stato anche il rifacimento delle parti pericolanti. Da questo momento dunque via dei Massoni è regolarmente transitabile.

Niccolò Gramigni