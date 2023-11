Firenze, riconosce il ladro che lo aveva rapinato e lo fa arrestare

Firenze, 17 novembre 2023 – Disavventura a lieto fine per un sedicenne fiorentino, rapinato mentre tornava a casa dagli allenamenti a Firenze, nel rione di Monticelli. Mentre si trovava in via del Pignoncino è stato assalito da due malviventi che sotto la minaccia di una lama lo hanno costretto a dar loro tutti i suoi modesti averi: una banconota da 10 euro, le cuffiette e le scarpe Nike Nt (del valore circa 200 euro) che è stato costretto a sfilarsi e a consegnare. Per questo fatto, un 17enne è stato fermato dalla polizia, mentre il complice è fuggito.

Secondo quanto ha ricostruito dalla polizia, il ragazzo è corso a casa e, molto scosso, ha avvisato i familiari. Insieme al padre sono andati a fare denuncia a un ufficio di polizia ma mentre si spostavano in auto nel quartiere, il ragazzo ha riconosciuto bene in via Frà Diamante la coppia di banditi come i suoi aggressori di poco prima. Stavano camminando. Il genitore allora ha rallentato la vettura, ha telefonato alla polizia, continuando a tenere d'occhio i due.

Quando una Volante è arrivata, l'equipaggio ha bloccato uno dei responsabili della rapina, 17enne, maghrebino. L'altro invece è scappato nelle strade tra Legnaia e Soffiano. Il 17enne, un senza fissa dimora che risulterebbe transitato nei mesi scorsi in vari centri di accoglienza, aveva tutta la refurtiva: la banconota da 10 euro, le cuffiette, e calzate ai piedi le scarpe Nike rapinate. Non solo: aveva in tasca anche una particolare lama dall'impugnatura rosa fluorescente, che il 16enne rapinato ha riconosciuto molto bene come l'arma con cui era stato minacciato.