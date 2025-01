Firenze, a Villa Donatello un corso europeo sulla radiologia spinale

Firenze, 25 gennaio 2025 – Si è tenuto oggi 25 gennaio a Villa Donatello Clinic a Firenze l’Hands on Day dello European Course on Spine Radiology, organizzato congiuntamente dalla Società Europea di Neuroradiologia (ESNR) e dalla Società Europea di Radiologia Muscolo-Scheletrica (ESSR). L’evento ha coinvolto 10 tutor di eccellenza e 35 radiologi e neuroradiologi, tutti provenienti da diversi Paesi, sia europei che extraeuropei. Questa giornata di formazione pratica ha offerto un'importante opportunità di apprendimento sulle procedure di radiologia interventistica della colonna vertebrale ed è fondamentale per ottenere il diploma europeo di Diagnostica ed Interventistica Spinale (EDiS) rilasciato dall’European Board of Neuroradiology (EBNR, https://www.ebnr.org).

Interventi multidisciplinari e innovazione tecnologica

“Questa giornata a Villa Donatello - ha detto la dottoressa Chiara Zini, responsabile per la Società Europea di Neuroradiologia per la diagnostica e l’inteventistica della colonna vertebrale - conclude un intenso corso di tre giorni di lezioni frontali, durante il quale membri della Società Europea di Neuroradiologia (ESNR) e della Società Europea di Radiologia Muscolo-Scheletrica (ESSR), insieme alla Associazione Europea di Medicina Nucleare (EANM), rappresentata dal Dr. Francesco Dondi, e alla Società Europea di Chirurgia Ortopedica della Colonna (EUROSPINE), rappresentata dal Prof. Marco Teli, hanno offerto prospettive diverse su un unico tema: la colonna vertebrale.

L’Hands on Day, sotto la responsabilità del dottor Michele Citone, ha riunito specialisti con approcci complementari, dai neuroradiologi ai radiologi muscolo-scheletrici, fino agli esperti di medicina nucleare e chirurgia ortopedica, per un confronto multidisciplinare che arricchisce la comprensione e la pratica clinica."

“Ringraziamo gli organizzatori per aver riconosciuto il valore di una struttura come la nostra, che è in grado di coniugare l’attività clinica e quella scientifica e formativa. Disponibilità di tecnologie all’avanguardia ed elevati standard di accoglienza sono da sempre alla base di un approccio che permette riconoscimenti anche a livello internazionale”, ha detto il dottor Alberto Rimoldi, Amministratore Delegato di Villa Donatello.

I 35 partecipanti, suddivisi in 5 gruppi, hanno preso parte a workshop pratici organizzati in diverse postazioni, ognuna gestita da due tutor, uno della Società Europea di Neuroradiologia e uno della Società Europea di Radiologia Muscolo-Scheletrica. Questo approccio ha consentito loro di porre domande e testare direttamente i materiali. Le procedure ecoguidate per la colonna lombare (Prof. Sconfienza/Prof. Krastler) e cervicale (Dr. Bellini/Dr. Barzocchi), sono state eseguite utilizzando ecografi Esaote di ultima generazione, che permettono di combinare immagini ecografiche con tecniche avanzate come TAC e RM attraverso la fusione d’immagini.

Innovazione nelle procedure e simulazioni virtuali

Nella sala angiografica, il dottor Stefano Marcia, primario dell’Ospedale di Cagliari, e il Dott. Ramy Mansour dall’Inghilterra, hanno mostrato in parallelo con il Dott. Nicholas Stacoffe (Ospedale di Lione) e il Dott. Luigi Manfrè (Catania, Segretario generale di ESNR), le procedure fluoro-guidate come vertebroplastica, cifoplastica, stentoplastica e il posizionamento di distanziatori intersomatici di nuova generazione, tra cui il QFusion, dispositivo innovativo sviluppato da Techlamed, azienda toscana leader nel settore.

Il professor Josh Adam Hirsch, responsabile della Radiologia di Boston, ha dato ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi in procedure simulate tramite dispositivi di realtà virtuale offerti da Stryker e Medtronic. Questi simulatori hanno consentito di eseguire interventi complessi senza l’uso di radiazioni ionizzanti, creando un ambiente sicuro per apprendere e correggere errori. "Le strutture di Villa Donatello", ha affermato la dottoressa Zini, "hanno offerto ai partecipanti un’esperienza unica: grazie ai tutor internazionali e alle tecnologie all’avanguardia, è stato possibile praticare procedure avanzate, sia su manichini che in realtà virtuale, un’opportunità che sarebbe difficile replicare in un solo giorno di formazione."

Maurizio Costanzo