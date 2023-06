Firenze, prevenzione oncologica: ecco la nuova struttura Ispro

Firenze, 5 giugno 2023 - Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica toscana, ha ufficialmente inaugurato la nuova struttura di senologia clinica in via Cosimo Il Vecchio 2 a Firenze, diretta dal dottor Beniamico Brancato. Una struttura tutta nuova, per i controlli dopo le cure di chi ha avuto un carcinoma alla mammella e per seguire chi è statisticamente ad alto rischio per casi registrati in famiglia o predisposizione ereditaria, ma anche a disposizione per attività diagnostiche di screening ed extrascreening.

Al taglio del nastro, assieme alla direttrice di Ispro Katia Belvedere, è intervenuto il presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme all’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. "Questa nuova struttura - commentano Giani e Bezzini- rappresenta un ulteriore traguardo per l’Ispro e per il Servizio sanitario regionale, in quanto consente di implementare l’offerta diagnostica del sistema pubblico attraverso professionisti di riconosciuta competenza e con tecnologie ad elevata performance”. “La sinergia del nuovo servizio con le prestazioni e risorse già presenti nell’istituto, quali quelle dedicate agli screening e all’interazione con le strutture di epidemiologia, di riabilitazione e di ricerca - proseguono – consentiranno di sviluppare ulteriormente processi di massima efficienza ed innovazione dei percorsi oncologici”.

“L’attività di diagnostica senologica prevede la completa presa in carico delle pazienti, con espletamento in un’unica sessione di tutte le indagini e gli approfondimenti necessari per seguire un iter diagnostico-terapeutico adeguato” interviene Katia Belvedere. Si tratta dunque di una semplificazione anche. “In particolare – spiega - le pazienti in follow-up oncologico ottengono in un’unica seduta la visita senologica con il clinico, chirurgo o radioterapista, e l’esame strumentale con il radiologo, ovvero la mammografia ed eventuali approfondimenti diagnostici. Tutto questo anche grazie ad una importante collaborazione con professionisti dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi e dell’azienda Usl Toscana Centro.”

Ma tra i vantaggi non c’è solo quello di personale preparato e strutture all’avanguardia. “Le utenti che saranno prese in carico – aggiunge il presidente Giani – potranno infatti inoltre godere di un contesto esterno, quale quello di Villa delle Rose, e di un ambiente interno alla struttura che favorisce il benessere complessivo della persona: fattore quest’ultimo che noi riteniamo, con orgoglio, parte integrante del percorso di diagnosi e cura del paziente oncologico”.

Nella nuova struttura di senologia clinica operano più di quindici unita di personale fra medici radiologi, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica. A disposizione ci sono sei ambulatori, due mammografi, sei workstation mammografiche, tre ecotomografi dedicati alla senologia e nuovi spazi per utenza e personale sanitario. Entro luglio 2023 si potranno effettuare anche mammografia con mezzo di contrasto. Infine c’è un servizio per la comunicazione della diagnosi oncologica, con spazi e personale medico e infermieristico dedicato. Ad Ispro nel corso del 2022 sono state effettuate 4.920 visite senologiche, tra prime visite e follow-up, 3.551 mammografie, 1.624 tomosintesi, 2.196 ecografie mammarie, 418 biopsie eco o stereoguidate, 17 galattografie e 26 agocentesi di cisti: complessivamente 12.752 prestazioni di cui 2.727 derivate da screening.

Maurizio Costanzo