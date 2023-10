Firenze, premio Sara Milo 2023 all'Isis Galilei

Firenze, 25 ottobre 2023 - Come da tradizione torna anche quest’anno all’Istituto statale d’istruzione secondaria Galileo Galilei di Firenze, zona Soffiano, il premio Sara Milo, intitolato alla giovane studentessa travolta da un pirata della strada il 31 luglio 2015 mentre si trovava nella sua prima vacanza al mare con gli amici. La cerimonia si svolgerà venerdì 27 ottobre alle ore 11 nella ex aula video dell’istituto.

“Chi era Sara? Spesso i ragazzi e le ragazze più giovani della scuola lo chiedono e la risposta non può che essere una – spiegano dall'istituto – Sara è stata una studentessa modello del Galilei, partita per la sua prima vacanza da sola con i compagni di classe, nella tranquilla località di Marina di Donoratico. In quei primi giorni di libertà vi era tutto il gusto e l’incanto di una vita che si schiude. Quella sera, lungo il tragitto dal Cavallino Matto, il parco giochi, al campeggio si udivano le risate tra amici e forse Sara pensava che avrebbe conservato per sempre quel bellissimo ricordo. Improvvisamente il rombo di un motore, lo stridio delle gomme sull’asfalto, un tonfo sordo, un dolore lancinante, rumore di vetri e di lamiere, poi più niente. La mente si spense, ma ancora Sara respirava. La corsa disperata in ambulanza, l’autista della Misericordia che mangiava l’asfalto, centimetro per centimetro, fino all’ospedale di Cecina, non poteva lasciarla andare via così, a diciassette anni. Sara era giovane, forte, lottava per sopravvivere, lo fece fino all’indomani. Il trauma cranico era gravissimo. L’automobilista, che poi sarebbe risultato avere un tasso alcolemico fuori legge, travolse anche altri amici del gruppo, che furono feriti in maniera meno grave di Sara”.

“Nessuno si rassegnava, nessuno poteva crederci – continuano dall’Isis di via del Filarete –. Era morta Sara. Anche oggi, quando ripercorriamo le tappe di questa storia, si percepisce la commozione di tutti, 'funere mersit acerbo'. La forza dei genitori di Sara, Manuela e Sergio, è stata trasformare il loro dolore in qualcosa di importante per il prossimo; così dal suo ricordo, dalla sua morte, qualche mese dopo è nata un’associazione Amici di Sara che ha indetto un premio insieme all’Istituto Galileo Galilei”.

Da sei anni (con uno stop nel 2020 a causa della pandemia) i genitori di Sara non solo ricompensano i due compagni di scuola, attuali allievi, più bravi nello studio con una piccola somma (250 euro), ma anche, e soprattutto, sono impegnati nel richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale, sul dono prezioso della vita e sulla responsabilità che si ha quando ci si trova alla guida di un mezzo. Parteciperanno alla cerimonia, oltre a docenti e dirigenti dell’Isis Galilei e all’associazione Sara Milo, l’assessora alla Scuola Sara Funaro, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, il presidente del Q4 Mirko Dormentoni e la presidente commissione servizi educativi e culturali Beatrice Barbieri, il comandante della polizia municipale di Firenze e l’associazione Gabriele Borgogni Onlus.