Firenze, un pranzo speciale per le famiglie accolte dalla Caritas

Firenze, 28 dicembre 2024 - Dopo il tradizionale pranzo di Natale, la Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze rinnova la sua attenzione alle famiglie assistite con un’iniziativa speciale anche il primo giorno del nuovo anno. Nella mensa della casa di accoglienza San Paolino di via del Porcellana, che accoglie donne, famiglie, anziani e uomini in difficoltà accompagnandoli in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa, il primo gennaio 2025 sarà organizzato un pranzo per gli ospiti.

A cucinare sarà il critico enogastronomico Leonardo Romanelli che, affiancato dal suo staff, torna per l’occasione a fare il cuoco. Romanelli ha ideato un menù ricco e variegato, in grado di rispondere alle esigenze alimentari di tutte le persone accolte: come antipasto vitello tonnato con insalata russa, come secondo piatto bocconcini di tacchino al limone e basilico e di contorno carote al burro. La giornata non si concluderà con il pranzo: anche la cena sarà un momento di solidarietà e condivisione, con un menù genuino e gustoso che prevede zuppa di ceci e cavolo nero, merluzzo al pomodoro, porri e patate in umido. Il progetto nasce da un’esigenza concreta e da un gesto di attenzione verso chi lavora in cucina durante le festività.

“L’organizzazione di un pranzo a Capodanno è nata dalla voglia di dare a chi lavora in cucina per gli ospiti di San Paolino la possibilità di vivere con maggiore tranquillità il Natale – spiega Leonardo Romanelli -. Da questo punto di partenza ha preso forma la collaborazione con la Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, dando vita a iniziative che uniscono solidarietà, cultura gastronomica e attenzione per chi è più fragile.” “I giorni di festa lo devono essere per tutti, anche per chi è più in difficoltà - commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze -. Ringrazio Leonardo Romanelli che da anni ci è vicino, il suo staff e i volontari che contribuiranno a regalare un momento di condivisione e gioia ai nostri ospiti, per iniziare bene il nuovo anno”.

Le iniziative legate al mondo del cibo della Fondazione Solidarietà Caritas non si fermano qui. Durante la manifestazione Pitti Taste - nell’ambito del programma “Fuori di Taste" - il 10 Febbraio è prevista la cena di raccolta fondi presso il ristorante Le Torri recentemente inserito tra i finalisti per il titolo di "Personaggio toscano dell'anno" da parte del portale Intoscana.it, un riconoscimento che premia figure di spicco del territorio regionale. A primavera è prevista anche una cena alle Mensa di via Corelli dove saranno presenti anche alcuni dei più rinomati chef toscani pronti a mettersi in gioco per sostenere la causa e creare un ponte tra la cucina di qualità e la solidarietà. L’obiettivo è duplice: promuovere la conoscenza di una realtà importante come la Fondazione Solidarietà Caritas e consolidare un percorso che unisce enogastronomia, volontariato e attenzione al territorio. Maurizio Costanzo