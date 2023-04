Firenze, nasce nuovo giardino sotto Piazzale Michelangelo nell’area dell’ex camping

Firenze, 11 aprile 2023 – Sulla collina di San Miniato, subito sotto il Piazzale Michelangelo, dopo molti anni di inutilizzo dell’area dell’ex Camping Michelangelo, nascerà un giardino di circa quattro ettari al confine con il Giardino dell’Iris.

In questo spazio ci saranno varie zone relax, un’area attrezzata per il picnic e un anfiteatro per ospitare letture ed eventi culturali. Inoltre, sarà presente un’area giochi per bambini.

Tutti i percorsi saranno recuperati con materiali naturali e organizzati per permettere la maggiore fruibilità possibile.

Per accedere al parco saranno aggiunti due ingressi, uno da viale Poggi e uno pedonale da viale Michelangiolo.

Una volta riaperto il parco, l’enorme uliveto composto da circa 700 piante verrà messo a disposizione di scuole, associazioni e cittadini del quartiere con un patto di collaborazione affinché sia curato.

Sarà recuperato il verde presente, saranno sistemati i terrazzamenti, le staccionate, i muretti, le ex piazzole e realizzate nuove siepi.

Infine, il progetto comprende la realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia e uno di illuminazione.