Firenze pedala verso il futuro: la strategia del Comune per promuovere la bicicletta

Firenze, 18 settembre 2024 - Negli ultimi anni, il Comune di Firenze ha dimostrato un forte impegno verso la promozione della così detta mobilità sostenibile, ovvero un sistema di trasporto che ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità della vita urbana e favorire un trasporto più efficiente e a basso impatto ambientale. Le iniziative messe in campo si articolano in diversi ambiti, toccando trasporti pubblici, mobilità ciclabile e incentivi all’uso di veicoli elettrici.

Vista la sensibilità al tema, il Comune, ha deciso di aderire anche quest'anno alla Settimana Europea della Mobilità proponendo diverse iniziative. Questa mattina, infatti, si è svolta una conferenza presso l’Infopoint di Santa Maria Novella a Firenze dal titolo “Mobilità ciclistica a Firenze”, incentrata sulle azioni già implementate, o in fase di realizzazione, per incentivare la mobilità sostenibile nell’area fiorentina. Tra i promotori dell'iniziativa erano presenti anche l'Assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, Francesco Baroncini e Tiziano Carducci entrambi operatori di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

I punti fondamentali

Una delle principali azioni promosse dal Comune è il rafforzamento della mobilità ciclabile. Come evidenziato durante il meeting, sono stati realizzati chilometri di nuove piste ciclabili che attraversano la città, collegando il centro con le aree periferiche e rendendo più sicura, sicuramente in alcune parti, la circolazione delle biciclette.

In parallelo, è stato potenziato il sistema di bike sharing, con biciclette elettriche e tradizionali a disposizione in varie stazioni della città, che facilitano gli spostamenti brevi. Il Comune ha anche installato punti di ricarica per le bici elettriche, integrando il servizio con il trasporto pubblico per favorire la multimodalità degli spostamenti.

Come riporta l'Assessore, inoltre, è fondamentale ampliare il sistema di monitoraggio che ad oggi conta di 25 sistemi contabici e 3 totem contabici informativi che monitorano, appunto, il traffico su due ruote. Questo è utile sia per capire quali sono le maggiori vie di percorrenza, sia la quantità effettiva di ciclisti che scendono in strada.

Anche il tema della sicurezza si inserisce nella discussione, con la necessità di costruire nuove bike station e box per garantire dei luoghi dove poter lasciare "incustodito", ma in sicurezza, il proprio mezzo a due ruote.

Infine promuovere incentivi all'uso, come ad esempio l'iniziativa Pin Bike che incoraggia all'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi.