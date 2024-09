Firenze ospita il mondo dell’aeronautica

Quattro giorni nei quali Firenze divente centro mondiale dell’aeronautica, con oltre mille esperti provenienti da 41 paesi. Fino al 13 settembre il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affari ospitano il 34° Congresso Icas (Consiglio Internazionale delle Scienze Aeronautiche), che raccoglie le associazioni legate al volo di 30 Paesi nel mondo. Nei giorni del Congresso vengono presentate le tecnologie aeronautiche più recenti, sia in ambito civile che in quello militare, ma anche la progettazione di prototipi di aerei, elicotteri e altri velivoli, con un risvolto green sulla ricerca ecosostenibile per il sistema aeronautico. Tra le varie attività, in particolare, si parla di progettazione di aeroplani alimentati ad idrogeno, così come di strutture adattive per i velivoli del futuro.

Uno spazio importante è destinato ai risultati delle ricerche ottenuti da Nasa, Boeing, Airbus ed Embraer. Tanti i dibattiti e gli approfondimenti, che vedranno presente il Ceo di Leonardo ed ex ministro dell’Ambiente, Roberto Cingolani, il quale riceverà il premio Daniel and Florence Guggenheim. Firenze è riuscita ad aggiudicarsi l’evento grazie al lavoro di squadra svolto da Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (Aidaa), Fondazione Destination Florence, Firenze Fiera, AIM Group International, università ed enti di ricerca. L’Italia può così mostrare i propri prodotti e le ricerche sviluppate anche a livello internazionale.

Lorenzo Ottanelli