Firenze, nuove tessere gratuite per la spesa al Mercato delle Opportunità di Novoli

Firenze, 19 marzo 2025 – Nuove tessere gratis per il “Mercato delle Opportunità”, il centro di Novoli dove è possibile acquistare frutta ed ortaggi a prezzi calmierati. Dopo il successo della promozione dello scorso Natale, Mercafir e Coordinamento Misericordie Area Fiorentina lanciano la campagna primaverile. Le tessere saranno date gratuitamente fino ad esaurimento a chi farà richiesta al seguente link https://forms.gle/fjzG3wm6gEVpXUo19. Le tessere hanno validità per i mesi di marzo e di aprile. Nel 2024 il Mercato ha emesso 1.200 tessere, servendo in totale 35.000 persone in 12 mesi. Lo scontrino medio è stato di 35 euro. I fornitori del mercato delle opportunità sono aumentati, passando da 6 a 10. “Il Mercato cresce ogni anno e ogni anno serve più persone, favorendo un circolo virtuoso sostenibile e solidale. Questa nuova campagna dà la possibilità anche a coloro che sono più in difficoltà, di accedere a prodotti di qualità a prezzi contenuti, risparmiando e combattendo lo spreco alimentare” spiegano i referenti delle Misericordie e Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir. Il “Mercato delle opportunità” è nato nel 2006 per volontà della Mercafir, di alcuni imprenditori agroalimentari e del Comune di Firenze, con lo scopo di creare una struttura da mettere a disposizione delle persone per offrire prodotti ortofrutticoli di qualità invenduti dai grossisti durante la notte ma ancora freschi. Dal 2022 è gestito dal Coordinamento Misericordie Area Fiorentina. Si può accedere al Mercato delle Opportunità dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 19.