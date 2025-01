Firenze, nottetempo si intrufolano in un palazzo e si calano dall’alto per imbrattare la facciata da poco rifatta E’ successo in via Gordigiani, a Novoli. Sconcerto e rabbia tra i proprietari: “Si sono spenzolati dal settimo piano. Nessuno di noi si è accorto di nulla...”. Il significato che potrebbe celarsi dietro la scritta