Firenze, Nardella incontra il generale Panizzi

Firenze, 30 agosto 2023 - Il sindaco di Firenze Dario Nardella oggi pomeriggio ha incontrato a Palazzo Vecchio, in Sala di Clemente VII, il generale di Divisione Massimo Panizzi, nuovo comandante dell'Istituto Geografico Militare. “L’incontro con il generale Panizzi è stato cordiale, concreto e utile - ha detto il sindaco Nardella - a definire idee e progetti per una collaborazione sempre più stretta tra Firenze e l’Istituto Geografico Militare”.

“Come abbiamo sempre detto - ha concluso Nardella - per noi il rapporto con l’Igm, istituzione culturale e militare di livello internazionale, è di fondamentale importanza. E sapere di avere una persona così preparata, sensibile ed equilibrata come il generale Panizzi ci rassicura e ci restituisce fiducia e voglia di collaborare”. Il generale Panizzi ha espresso riconoscenza nei confronti del sindaco di una delle città più belle del mondo, culla dell'arte, espressione unica del "genio italico".

Ha poi ringraziato, a nome di tutto il personale civile e militare dell'Istituto Geografico Militare, per il conferimento - da alcuni mesi - del prestigioso Fiorino d'oro: "Un riconoscimento straordinario alla dedizione, alla professionalità, all'eccellenza dei bravissimi dipendenti dell'Istituto, in buona parte fiorentini. La vicinanza e il supporto di Firenze al suo Igm - ha detto il generale Panizzi - sono e saranno un valore aggiunto irrinunciabile, in questo percorso”.