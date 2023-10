"Firenze: Nardella ha ragione, cambiare gestione per le prossime partite"

"Già durante la Conference League della scorsa stagione avevamo palesato, nelle opportune sedi istituzionali, le nostre perplessità sulla gestione dell’ordine pubblico durante le partite interne della Fiorentina". È il commento di Confesercenti all’invasione dei tifosi del Ferencvaros che hanno spadroneggiato in centro con fumogeni in piazza della Signoria e atti vandalici in piazza Indipendenza. "Avevamo sempre sostenuto, e continuiamo a farlo, che l’area Unesco della città, u non può essere presa in ostaggio da cortei di ultras più o meno organizzati, con tutto quanto ne può conseguire per l’incolumità di patrimonio artistico, persone e imprese che vi lavorano. Ecco perché condividiamo la presa di posizione del sindaco Nardella e chiediamo di modificare il dispositivo di sicurezza finora applicato, in modo tale che quanto avvenuto non abbia più a ripetersi".