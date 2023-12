Firenze, gli interventi stradali al via dal 18 dicembre

Firenze, 17 dicembre 2023 - La prosecuzione della sostituzione della rete idrica in via Bolognese Vecchia e i lavori a un tombino in via di Camerata. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Via Bolognese Vecchia: proseguono i lavori di sostituzione della rete idrica. Da lunedì 18 dicembre le lavorazioni interesseranno l’area all’intersezione di via Bolognese Vecchia, via della Concezione e via dello Spedaluzzo della Ruota. Dal punto di vista della circolazione via Bolognese Vecchia sarà chiusa tra via Bolognese Nuova e via della Lastra (esclusa).

In via dello Spedaluzzo della Ruota scatterà un restringimento di carreggiata all’incrocio con via Bolognese Vecchia mentre in via della Concezione è previsto un senso unico tra via Bolognese Vecchia e il numero civico 3 in direzione di via dei Massoni. Termine previsto di questa fase 22 gennaio. Via di Camerata: lunedì 18 dicembre è in programma la sostituzione di un chiusino rumoroso della telefonia. Dalle 9 alle 14 sarà in vigore un divieto di transito tra via San Domenico e via di Frullino.

Via Iacopo da Diacceto: da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre sarà chiusa l’area a parcheggio all’intersezione con viale Fratelli Rosselli per consentire alcuni lavori relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Via d’Ardiglione: per il montaggio di un cantiere edile lunedì 18 e martedì 19 dicembre sarà interrotta la circolazione tra via dei Serragli e via Santa Monaca. Borgo Pinti: lunedì 18 dicembre in orario 9-18 sarà effettuato un intervento edilizio con piattaforma aerea. La strada sarà chiusa tra via Giusti e via Laura, mentre il tratto via della Colonna-via Laura diventerà a senso unico verso quest’ultima. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Laura provenienti da piazza D’Azeglio: via della Colonna-Borgo Pinti.