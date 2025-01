Firenze, i lavori al via in città. Ecco la mappa dei prossimi cantieri

Firenze, 4 gennaio 2025 – Sono diversi gli interventi stradali che partono a partire dalla prossima settimana a Firenze. In via Poccetti inizieranno il 7 gennaio i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 21 febbraio sarà interrotta la circolazione tra via Senese e via delle Campora. Percorso alternativo nei due sensi: via delle Campora-via delle Bagnese-bypass del Galluzzo-via Senese. In via di San Leonardo dal 7 gennaio ci sarà una chiusura, nel tratto da via di Belvedere a via Schiapparelli, per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Il termine previsto è il 24 gennaio. In via dei Massoni ci sarà un nuovo allaccio alla rete idrica. Dall'8 al 10 gennaio è prevista la chiusura del tratto via dei Careggi-via Bolognese.