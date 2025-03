Firenze, l’Accademia di Belle Arti apre le iscrizioni al nuovo anno accademico

Firenze, 28 marzo 2025 - Al via le domande di ammissione e pre-iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Firenze che per la prima volta anticipa ad aprile (dal 1 al 27) le procedure di accesso ai corsi di Primo e Secondo livello, rispettivamente equipollenti alle lauree triennali e magistrali. 892 in tutto i posti disponibili, di cui 590 riservati ai corsi triennali, ai quali si accede con diploma di maturità, 302 ai corsi biennali, ai quali si accede - invece - con laurea o diploma accademico. Fra le novità del prossimo anno accademico il ripristino dell’accesso diretto ai corsi di Diploma di Primo Livello (senza prova di ammissione) per le studentesse e gli studenti provenienti dai Licei artistici, ai quali è riservata la metà dei posti disponibili per i corsi triennali, mentre il resto sarà coperto dalle studentesse e dagli studenti provenienti da altri percorsi liceali che supereranno le prove di ammissione. Da quest’anno anche ai corsi di Diploma di Secondo Livello si potrà accedere senza prova di ammissione, ma a farlo saranno soltanto gli studenti già diplomati in Accademia che vorranno proseguire gli studi in un percorso didattico affine. Per la prima volta anche le prove di ammissione saranno anticipate e si svolgeranno nel mese di maggio (15 e 16 maggio). Le prove – consistenti in un colloquio con presentazione di un portfolio artistico o della tesi di Diploma di Primo Livello – saranno riservate esclusivamente alle studentesse e agli studenti con diplomi di maturità diversi da quello di liceo artistico, con diploma di maturità conseguito all'estero in Paesi UE ed extra UE, con diploma di Primo Livello conseguito in università e accademie italiane e straniere. Le prove di ammissione si svolgeranno a settembre, invece, per gli studenti cinesi aderenti al programma Turandot – equivalente Afam del programma universitario Marco Polo – e questo per ragioni legate alla natura stessa del programma che prevede la frequenza di corsi di italiano fino a 11 mesi. Resta confermata l’offerta formativa con nove corsi di Diploma di Primo Livello (Pittura, Scultura, Grafica d’arte, Decorazione, Scenografia, Interior design, Graphic design, Nuove tecnologie dell’arte, Didattica per i musei) e sei corsi di Diploma di Secondo Livello: Nuovi linguaggi espressivi (Pittura, Scultura, Grafica, Decorazione), Progettazione plastica per la scenografia teatrale, Exhibit Design, Metodologie della pittura, Illustrazione, Visual culture (Didattica dell’arte, Curatela artistica). Studiare in Accademia ha un costo massimo complessivo di 2.500 euro per le studentesse e gli studenti con redditi che superano i 40mila euro, a cui vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio e la tassa erariale. Per tutti gli altri sono previsti importi in diminuzione a scalare, a seconda della fascia di reddito di appartenenza. Le fasce di contribuzione differenziata sono otto e con una certificazione Isee fino a 22mila euro si è esonerati del tutto dal pagamento del contributo accademico (no tax area). Resta valida per tutte le studentesse e gli studenti che sceglieranno di proseguire gli studi in campo artistico a Firenze anche la possibilità di presentare domanda di borsa di studio all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Dsu Toscana), entro i termini previsti dal bando, solitamente disponibile online a partire dal mese di luglio.

