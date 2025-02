Firenze, la Comunità ebraica ricorda i fratellini Bibas e la loro mamma

Firenze, 25 febbraio 2025 – La Comunità ebraica di Firenze si riunirà al Tempio di via Farini mercoledì 26 febbraio alle 18:30 per ricordare Shiri Bibas e i suoi due figli Ariel e Kfir - il cui funerale si terrà a Gerusalemme poche ore prima - «per stringersi in un momento di dolore e lutto profondo, con la mente rivolta a tutti gli ostaggi, alle vittime barbaramente trucidate e a chi è riuscito a tornare, a chi ancora è nelle mani degli aguzzini, per denunciare la barbarie dei terroristi che non esitano a fare spettacolo della loro stessa violenza». La Comunità invita «tutta la cittadinanza, istituzioni, associazioni, cittadini, a partecipare e a unirsi a questo momento di lutto». Rapiti da Hamas il 7 ottobre, mamma e figli sono stati restituiti morti.