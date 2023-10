"Firenze: La cena dei "cretini" tra colpi di scena e divertenti gag al Teatro Lumiére"

La cena è servita ed è il genio di Francis Veber ad apparecchiarla per il pubblico. È "La cena dei cretini", lo spettacolo più esilarante, acido, travolgente degli ultimi decenni, dove i colpi di scena, la gag, i rovesciamenti di fronte si susseguono. Non a caso è stato scelto come primo spettacolo della stagione del Teatro Lumiére di via di Ripoli, dove andrà in scena sabato 14 (ore 20,45) e domenica 15 ottobre (16,45). Realizzato dalla compagnia teatrale i Pinguini Theatre, per la regia di Pietro Venè, e le musiche originali di Marco Morandi, lo spettacolo racconta di un gruppo di amici che invita periodicamente a cena personaggi scovati nei posti più strani e casuali, per farsene ovviamente beffe. L’unica caratteristica inderogabilmente richiesta per poter partecipare a questi ritrovi di una Parigi borghese e benestante, è che l’ospite di turno sia quello che loro credono un ’cretino’. L’ospite di turno della cena dell’esilarante spettacolo, non è mai consapevole di essere tale, anzi, quasi sempre si ritiene un genio, eppure è noioso, inopportuno, magari ossessionato da un hobby assolutamente sciocco, parla a sproposito e agisce in maniera sconsiderata finendo sempre per combinare pasticci. "Ma – si chiede la compagnia teatrale - siamo sicuri che nella nostra pièce il ’cretino’ sia proprio l’ospite, o piuttosto chi ospita? Per adesso non daremo una risposta, perché questa l’avrà il pubblico assistendo a questa commedia".

Per informazioni e vendita biglietti rivolgersi a info@teatrolumiere.it, 055.3890214. Il botteghino è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì (17-19).

Maurizio Costanzo