Firenze, inseguimento di un borseggiatore in diretta per le strade di Careggi

Firenze, 26 ottobre 2024 – Momenti di tensione a Careggi. Tre quarti d’ora di inseguimento di un borseggiatore che si concludono con l’approdo dello stesso nel porto sicuro dell’ex Meccanotessile, un buco nero dove nessuno ha il coraggio d’entrare, e il ladro che la fa franca. Unica nota positiva, è stato recuperato più di metà del bottino. Vittime del borseggio Paola e Claudio, una coppia di 65enni della provincia di Pisa, appena usciti da una cura ospedaliera. “Quello ci ha appena sfilato più di duecento euro dal portafoglio! Chiamate la polizia! Fermatelo”. La richiesta di aiuto disperata della donna che indica un soggetto con un giacchetto verde, nordafricano di circa 35 anni, pure un piede ingessato, che se ne va claudicante con le stampelle. In due, chi scrive con un collega fotografo, raccogliamo l’appello della signora. “Veniamo qui apposta da Pomarance, mio marito si è operato e deve fare delle medicazioni – spiega intanto Paola – Uscivamo dal padiglione 12 dell’ospedale. Facendo le scale Claudio mi ha detto ‘ferma, ferma, ho sentito tirare il borsello’. Ha guardato ed era aperto, non c’era più il portafoglio. Si avvicina il nordafricano cui eravamo appena passati accanto, glielo restituisce dicendo di averlo appena trovato in terra. ‘Diamogli una mancia di 10 euro, è stato onesto’, dico io. Lo apre e non c’erano più i pezzi da 50 euro. Abbiamo capito che in realtà aveva sfilato i soldi – continua Paola – Gli abbiamo detto di renderceli ma lui negava. A un certo punto gli rende la sua tessera sanitaria dicendo qualcosa come ‘ti faccio questo favore’. Intanto ho provato a chiamare il 112 ma non mi prendeva il telefono’. Mio marito non poteva fermarlo, si è appena operato e ha il drenaggio, sarebbe pericoloso. Lo seguo, chiedo aiuto ma nessuno mi aiuta”. Il ladro si allontana su per le colline sopra Careggi, una volta raggiunto getta le banconote a terra: sono 130 euro. E continua la sua corsa, addirittura minacciando: “Andate via o ti ammazzo, ho un coltello giuro”. Minaccia di colpirci in testa con le stampelle, la polizia ancora non arriva mentre invece un altro cittadino in scooter si ferma per prestare aiuto, lui torna indietro verso Careggi, continuiamo a seguirlo. Arriva al capolinea del tram e si infila dentro in coda ai vagoni e la sua corsa da impunito finisce dritta nell’ex Meccanotessile. La polizia, arrivata dopo circa 45 minuti, sta indagando e cercando di identificare il soggetto anche grazie all'aiuto delle immagini scattate dal fotografo.

Carlo Casini