Firenze, incidente sul lavoro in centro: operaio cade da una piccola impalcatura. Ricoverato in codice rosso

Firenze, 21 maggio 2024 – Incidente sul lavoro a Firenze, alle 7 del mattino e in pieno centro. Un operaio è rimasto ferito cadendo da un trabattello, piccola impalcatura mobile, mentre stava lavorando all’interno di un negozio in via degli Alfani. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell’attività commerciale.

Il 118 ha ricoverato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. L'operaio è caduto mentre era impegnato in una lavorazione e ha riportato traumi importanti. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare l'apertura della porta dell'attività commerciale. Poi è entrato anche il personale del 118 che ha stabilizzato l'uomo e poi l'ha portato in ospedale. Sul posto il personale del Dipartimento di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.