Firenze, inaugurata Casa Rider: uno spazio di ristoro e supporto per i ciclofattorini

Firenze, 4 febbraio 2025 – E’ stata inaugurata in via Palmieri a Firenze la Casa Rider, un punto di riferimento dedicato ai ciclofattorini, pensato come luogo di riposo, ristoro e supporto. Il progetto, nato grazie all’impegno della Cgil e al contributo di oltre 200 donatori, ha permesso di raccogliere oltre 23mila euro, rendendo possibile la ristrutturazione del locale, di proprietà del Comune e assegnato al sindacato.

La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.30, con la possibilità di ampliare gli orari in base alle esigenze dei rider. Al suo interno sono disponibili servizi igienici, un’area ristoro, attrezzature per piccole riparazioni delle biciclette e punti di ricarica per cellulari e batterie. Inoltre, saranno attivi sportelli informativi su tematiche come permessi di soggiorno e verifica delle condizioni contrattuali.

Oltre all’orario di apertura, Casa Rider ospiterà anche corsi di formazione e workshop, offrendo occasioni di crescita e confronto per i lavoratori del settore.

Alla cerimonia di inaugurazione era presente Luigi Giove, segretario nazionale della Cgil, che ha annunciato il finanziamento del progetto da parte del sindacato per i prossimi due anni. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Firenze lancia un messaggio importante per la tutela del lavoro. Questo spazio rappresenta una risposta concreta per chi svolge un’attività spesso legata alla precarietà. Qui i rider avranno un luogo di riposo, socializzazione e supporto”.