Firenze, in piazza Strozzi Artour del Gusto Toscano

Firenze, 12 ottobre 2023 - Il 13, 14 e 15 ottobre, dalle 10 alle 20, piazza Strozzi, a Firenze, è pronta ad accogliere i visitatori di Artour del Gusto Toscano, la mostra mercato dei prodotti dell’artigianato alimentare toscano di qualità organizzata da Cna Firenze Metropolitana, con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Enegan. Protagonisti 21 espositori con le loro eccellenze produttive del panorama toscano: salumi, formaggi, vino, verdure, cioccolata, biscotti, birra, tartufi, olio, pasticceria, caffè, miele, pasta fresca, sughi per arrivare al prelibato "oro rosso", lo zafferano purissimo in fili. Ma non solo, in esposizione e vendita anche accessori per la tavola in legno e ceramica. Si potranno assaggiare tutte le specialità e compiere un lungo viaggio nella tradizione di una delle regioni, la Toscana, regina dell’enogastronomia italiana e internazionale. “L’appuntamento è uno degli strumenti ideati e organizzati da Cna Firenze per valorizzare la filiera alimentare e il Made in Tuscany, vero e proprio valore aggiunto dell’economia locale. Una rassegna che intende soddisfare un consumatore sempre più esigente in termini di qualità ed alla ricerca di prodotti tipici e tradizionali, permettendogli di provare sapori e profumi attraverso la visita agli spazi espositivi e l’acquisto” spiega Francesco Fossi, coordinatore di Cna Alimentare. Chi farà compere avrà inoltre diritto alla riduzione del prezzo di ingresso a “Anish Kapoor. Untrue Unreal” la mostra in cartellone a Palazzo Strozzi grazie alla convenzione stretta dall’associazione degli artigiani e la Fondazione. Una grande mostra dedicata al celebre maestro che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. Gli espositori sono: 3C di Pistocchi Claudio (cioccolato), Pachineat (pomodori), La Cucina di Caruso Rosalia (sughi), Biscottificio di Migliana, Giusti Stefano & Pelli Sandra (ceramica), La Corte Dei Goliardi (vino), Podere Lemniscata (lavanda), Az. Agr. Eredi di Cesare Gasparri (pasta fresca), L'olivo di Mastro Jack (utensili cucina), Pio Piazzesi (caffè), Tanta Roba (salumi e formaggi), Agricola Rossopuro (zafferano), Agraria La Spinosa (vino), Az. Agricola Scarselli (verdure e formaggi), Strozzi Machiavelli (birra), Az. Agr. Il Torrino (tartufi e vino), Az. Agr. Solaia (utensili in vetro), Gab & Fra (pasticceria), Lagile Srl (salumi e formaggi), Il Sentiero (miele).