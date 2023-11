Firenze, immobile confiscato alla mafia destinato a finalità sociali

Firenze, 16 novembre 2023 - L’immobile confiscato alla mafia in via della Saggina-via di Cammori, a Quaracchi nel quartiere 5, ospiterà una casa famiglia per il ‘Dopo di noi’ e un Centro diurno per disabili aperto al territorio. Al Comune di Firenze sono state assegnate alcune porzioni dell’edificio di tre piani: il piano terreno, il seminterrato, il piano secondo e il lastrico solare. Nell’ultima seduta la giunta ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, che prevede interventi di vario tipo del valore complessivo di 340mila euro: saranno realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione dei piani destinati a finalità sociali. Il piano terreno ospiterà il centro diurno, mentre il secondo piano verrà adibito a casa famiglia nell’ambito del progetto ‘Dopo di noi’. “La ‘conversione’ a fini sociali di un immobile confiscato alla mafia è un’operazione di alto valore - afferma l’assessore a Welfare Sara Funaro -. Questo edificio, che un tempo era associato alla criminalità organizzata, ospiterà progetti del ‘Dopo di noi’ con i quali diamo un sostegno al futuro delle persone con disabilità, che con l'avanzare dell'età dei genitori, che solitamente sono coloro che se ne prendono cura, possono trovarsi in difficoltà; progetti questi, che riguardano anche tutte quelle persone adulte con disabilità che desiderano realizzare percorsi di autonomia, uscendo dal proprio nucleo familiare anche quando questo non presenta particolare problematicità”.