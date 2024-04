Firenze, il parco delle Cascine si racconta nel podcast ‘Immergersi nel patrimonio’

Firenze, 10 aprile 2024 – Una fiaba motoria per immergersi nella natura del più ampio parco pubblico della città. A Firenze le Cascine si raccontano nel videopodcast “Immergersi nel patrimonio”, innovativo progetto ideato e realizzato da Cooperativa MARE, con il contributo del Comune di Firenze, per far vivere il parco in modo insolito attraverso uno strumento che può essere fruito mentre si è sul luogo e che, oltre a fornire informazioni storiche, accompagna i visitatori in una meditazione condotta da Raffaella Martinelli, ghostwriter, esperta in sistemica relazionale e meditazione. Una contemplazione non convenzionale, che mette in relazione passaggi storici e passaggi meditativi e che può essere fruita anche da persone sorde grazie all’ausilio dei sottotitoli, oltre ad essere disponibile in lingua italiana e inglese. L’inglese è a cura di Cecilia Amantea, interprete simultanea. Il lavoro è stato seguito da un’equipe di storici dell’arte e messo a punto da Raffaella Martinelli e Leonardo Martera - musicista, compositore, ed esperto del suono – con particolare attenzione al rispetto dei tempi di percorrenza del parco, cercando di non appesantire i visitatori con una meditazione troppo tecnica, in modo che possa essere fruibile anche per curiosi e neofiti. Di grande importanza, infatti, sono anche le musiche e le sonorizzazioni che, sinergicamente, i due professionisti hanno scelto come accompagnamento al percorso, frutto di un’attenta ricerca e di una collaborazione ventennale che vanta studi, approfondimenti condivisi sul tema del suono e della meditazione e progetti attinenti. Il podcast è inserito sulla piattaforma accessibile della Cooperativa MARE, realtà impegnata nella progettazione di iniziative di inclusione per favorire l'accesso alla cultura da parte di una quanto più ampia platea di fruitori, e può essere ascoltato direttamente sul luogo, inquadrando con lo smartphone una serie di QR-Code installati lungo il percorso, che si snoda tra piazza Vittorio Veneto e il Prato del Quercione, in un percorso ad anello che immerge il visitatore alla scoperta di monumenti storici e natura. Le tappe dell’itinerario prevedono, tra le altre, le statue delle leonesse, il viale della Catena, la fontana del Narciso, la ghiacciaia, il prato del Quercione, la parte più boscosa del parco e le sponde dell’Arno. “Un progetto innovativo che coniuga la bellezza del parco con la cultura e la meditazione, offrendo un'esperienza insolita e accessibile a tutti - ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura e turismo Alessia Bettini -. Un'occasione per immergersi completamente nella natura e nella storia del luogo e lasciarsi guidare in un percorso di scoperta in grado di far cogliere dettagli e sfumature che spesso sfuggono al visitatore”. “Questo progetto per noi è stato una vera sfida ma speriamo che possa davvero contribuire a far vivere un polmone verde come le Cascine in maniera differente – spiega Francesca Merz, presidente di Cooperativa MARE. - L’idea nasce da un concetto caro anche all’OMS (Orgnizzazione Mondiale della Sanità) ovvero quello che il contatto con la bellezza giovi alla nostra salute fisica e mentale. Grazie all’entusiasmo di Raffaella Martinelli, che ha da subito sposato l’idea, abbiamo deciso di provare a esaltare questo concetto, costruendo un percorso di meditazione per avvicinare le persone alla conoscenza del patrimonio attraverso le emozioni più profonde, sfruttando la bellezza del luogo, polmone cittadino e luogo ricco di storia”. Il podcast è disponibile a questo link: immergersinelpatrimonio.maredesignforall.it Maurizio Costanzo