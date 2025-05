Firenze, i Negramaro incontrano i giovani del Progetto Villa Lorenzi

Firenze, 26 maggio 2025 – In attesa di calcare il palcoscenico del Mandela Forum il prossimo 12 ottobre col loro tour autunnale nei palasport, i Negramaro si sono concessi una giornata a Firenze davvero speciale. Dopo aver presentato nel capoluogo toscano la data fiorentina, hanno fatto visita al centro di Progetto Villa Lorenzi, struttura fiorentina che si occupa di disagio di minori. Giuliano Sangiorgi e Danilo Tasco hanno pranzato con la presidente e fondatrice Zaira Conti, gli operatori e alcuni volontari della struttura. Successivamente hanno proposto un breve concerto ai giovani utenti di Villa Lorenzi, attingendo al proprio repertorio e non solo. Insieme alla canzone ‘Estate’ non è mancato infatti un ricordo di Francesco Nuti, con il brano "Sarà per te", che Sangiorgi ha intonato alla chitarra essendo un grande fan del compianto attore fiorentino.

Hanno trascorso un paio di ore insieme agli ospiti della struttura, e al termine della visita non è mancato un riferimento al calcio: “La Fiorentina è in Europa grazie anche al mio Lecce”, ha detto Sangiorgi tra gli applausi. Il Progetto Villa Lorenzi vive grazie a un gruppo affiatato di professionisti, collaboratori e volontari che da più di 30 anni crede nella prevenzione e nell’intervento precoce nei giovani con disagio, con la costante attenzione della Chiesa fiorentina.

La relazione tra le diverse figure: educatori, psicologi, consulenti, volontari, ragazzi e genitori consente di creare un clima disteso tra le persone e di costituire un sistema adeguato per le diverse sensibilità e modalità esperienziali. Lo scopo dell’Associazione è quello di progettare e proporre risposte al disagio di minori e giovani e delle loro famiglie sia a livello di prevenzione che di recupero e valorizzazione di risorse personali per un cambiamento che sviluppi il senso nella propria esistenza.