Firenze, i lavori al via dal 12 febbraio

Firenze, 10 febbraio 2024 – Diversi i lavori che prenderanno il via nelle strade cittadine. In particolare sono previsti lavori di asfaltatura in via Badia a Ripoli, via Torcicoda e via Lorella De Luca. Si inizia con l’asfaltatura per fasi di via Badia a Ripoli. Da lunedì 12 febbraio sarà interrotta la circolazione nel tratto via delle Lame-via di San Piero a Palco. Nella seconda fase la chiusura riguarderà il tratto via di San Piero in Palco-viale Europa. In entrambe le fasi previsti anche restringimenti di carreggiata con senso unico alternato in via di San Piero in Palco. Percorso alternativo per raggiungere via Badia a Ripoli lato via delle Lame: via Badia a Ripoli-viale Europa-via Olanda-via Portogallo-via Austria-via del Bisarno-via delle Lame. Itinerario alternativo per raggiungere via Badia a Ripoli lato via del Pozzetto: via delle Lame-via Olanda-viale Europa-viuzzo del Pozzetto-via di San Piero in Palco. Nella terza fase i lavori si sposteranno nel tratto da viale Europa a piazza Badia di Ripoli che quindi sarà chiuso. Termine previsto 17 febbraio.

Sempre lunedì 12 febbraio è in programma l’avvio dei lavori in via Lorella De Luca con chiusura da lunedì 12 a domenica 19 febbraio del tratto tra via del Confine e via Lungo l’Affrico.

Previsto il via degli interventi di risanamento in via Torcicoda da viale delle Magnolie a piazza dei Tigli. Saranno istituiti restringimenti e un senso unico verso la piazza. Percorso alternativo: via Mortuli-piazza Batoni-viale Talenti-via Andreotti-viale delle Magnolie-via Torcicoda. Termine previsto 24 febbraio. Inizierà invece martedì 13 febbraio l’asfaltatura di via di Ripalta. L’intervento è articolato in fasi: la prima interesserà in tratto via Crocifisso del Lume-via dei Feroni che quindi sarà chiuso. Divieto di transito anche in via dei Feroni (tra via di Villamagna e via di Ripalta) mentre in via Crocifisso del Lume sono previsti restringimenti di carreggiata. Nella seconda fase i lavori si sposteranno nel tratto via Crocifisso del Lume-via Maggiorelli anche in questo caso con divieto di transito. Previsti anche restringimenti di carreggiata in via Maggiorelli e via Crocifisso del Lume. L’intervento si concluderà il 25 febbraio.