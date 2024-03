Firenze, i lavori ai marciapiedi in via di Ripoli e via Cavour

Firenze, 3 marzo 2024 – Lavori ai marciapiedi in via di Ripoli e via Cavour, ecco alcuni interventi che prenderanno il via a Firenze. Per quanto riguarda le riqualificazioni stradali, domani 4 marzo è in programma l’avvio dei lavori relativi al nuovo marciapiede di via di Ripoli nel tratto tra via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti anche in via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa. Inoltre in via di Ripoli sarà istituito anche un divieto di transito per il mezzi superiori ai 35 quintali da via Accolti a piazza Elia Dalla Costa. Termine previsto 30 aprile. Sempre lunedì è previsto l’avvio della nuova fase dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Cavourche andrà avanti fino al 17 maggio. Il tratto via dei Pucci-via degli Alfani diventerà a senso unico verso via degli Alfani. Previsto anche il cambio di senso in via Ricasoli tra via degli Alfani verso via dei Pucci. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Guelfa e diretti in via Martelli: via Guelfa-via degli Alfani-via Ricasoli-via dei Pucci.