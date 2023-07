Firenze, giovane rapinato in strada. L’amico ferito con un coltello

Firenze, 9 luglio 2023 – Un ragazzo di 23 anni è stato rapinato la notte scorsa in strada a Firenze, mentre l’amico che era con lui è stato ferito con una coltellata a un braccio tentando di bloccare la fuga di uno dei due aggressori. Uno di questi ha infatti reagito estraendo un coltello e menando un fendente.

È successo intorno alle 4 di notte a Firenze, in via del Fosso Macinante, ai margini delle Cascine. Rubati al ragazzo una collana e un cellulare.

I due amici, toscani, sono stati assaliti da un coppia di stranieri, pare nordafricani secondo la loro descrizione. Hanno tentato di inseguirli e l'amico ne ha bloccato uno ricevendo per una ferita da taglio a un braccio, alzato per parare il colpo. Al pronto soccorso poi gli hanno dato cinque giorni di prognosi per la guarigione.

Per coprirsi la fuga, in direzione di via Berio, i due aggressori hanno lanciato bottiglie di vetro e cocci raccolte dai rifiuti trovati in strada. I due giovani li hanno inseguiti lo stesso riuscendo a recuperare lo smartphone ma non la collana. Indagini della polizia