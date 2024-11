Firenze, rubano le mance e scappano. I titolari: "Usatele in medicinali"

Firenze, 11 novembre 2024 – "Grazie per aver rubato le mance.. Tutte in medicine usale". E' il cartello affisso ieri all'interno della pasticceria Dazzi di viale Francesco Redi a seguito di un furto avvenuto poco dopo le 7 del mattino. I malviventi si sono impossessati delle mance dei dipendenti per poi scappare senza lasciare nessuna traccia. Il furto è avvenuto all'apertura del locale. "Hanno agito con agilità e abilità perché i titolari non si sono resi conto di nulla. Siamo preoccupati, San Jacopino è di nuovo nel mirino" dice Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino.

Torna l'incubo dei furti alle attività in città. Dopo il tris del weekend in piazza Pier Vettori e viale Belfiore, nel mirino dei malviventi il quartiere di San Jacopino. A essere colpite oltre alla pasticceria Dazzi, la pasticceria Le Delizie di via del Ponte alle Mosse questa mattina e la pizzeria Tortuga sempre in via del Ponte alle Mosse alcuni giorni fa. Secondo quanto ricostruito, ignoti con l'ormai tecnica consolidata del tombino, hanno infranto la vetrata per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Il titolare, in mattinata, in attesa del vetraio ha riparato l'ingresso con un telo.

"Siamo disperati, le risse sono all'ordine del giorno, lo spaccio è sotto le nostre finestre, la conta delle auto spaccate nelle ultime due settimane è salita a quota 25. Cosa altro si aspetta a intervenire?" conclude Gianfaldoni.