Firenze, furto con spaccata in gioielleria: bottino da 100mila euro

Firenze, 25 giugno 2023 – Con una Panda hanno sfondato la vetrina riuscendo così a entrare nella gioielleria, arraffando poi i preziosi che erano esposti o che comunque non erano custoditi in cassaforte. Un colpo che ammonterebbe a circa 100.000 euro stando alle prime valutazioni in merito al furto subito intorno alle 4.5 di oggi da una oreficeria di viale Giannotti a Firenze. Sul posto è intervenuta la polizia i cui accertamenti con la scientifica sono proseguiti per la tutta la mattinata. L'auto utilizzata per sfondare la vetrina è una Panda che è risultata essere stata rubata il giorno prima del colpo.